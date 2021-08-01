В Тюменской области пользователям соцсетей рассказывают о «людях-лебедях» и «сыновьях гор». Фото: ДК "Орфей"

Онлайн-проект «Национальная гостиная» запустил в преддверии Дня города и дня Тюменской области ДК «Орфей». В рамках проекта тюменцам в социальных сетях рассказывают о национальностях, об их укладе жизни и традициях, сообщает портал «Вслух.ру».

Например, кухня найгабаков в 1996 году получила бриллиантовую звезду на конкурсе в Мексике за экологическую чистоту и качество продукции. Традиция рутульцев – гостеприимство. Чтобы не навлечь на дом беду, хозяин должен проявить радушие и накормить гостей, а вот спрашивать о цели визита некультурно. Точно так же себя ведут лакцы, для которых не угодить гостям считалось большим позором.

Национальная кухня народов. Фото: ДК "Орфей"

Низкий рост (140 сантиметров) – особенность кетов, которые считаются самой низкорослой нацией в континентальной Евразии. А вот кумандинцев называют «людьми-лебедями», «детьми Алтая» и «сыновьями гор». По одной из версий, кумандинцы приплыли на Алтай на плоту во время Всемирного потопа. По другой – охотник влюбился в девушку-лебедя, и та осталась с ним.