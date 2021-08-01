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Здоровье1 августа 2021 10:19

В Тюмени воспитанники центра «Родник» шепчутся со звездами и слушают музыку ветра

В центре реализуется проект «В гармонии с природой»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/club45872798

Фото: https://vk.com/club45872798

Детский лагерь, в котором учат детей применять эффективные методы укрепления своего здоровья, работает в областном реабилитационном центре «Родник». На тематических сменах реализуется проект «В гармонии с природой»: по всему центру появились тематические беседки, в которых ребята знакомятся с «Музыкой ветра», «Красками природы» и «Шепотом звезд».

В беседке «Музыка ветра» ребят учат правильному дыханию при помощи дыхательной гимнастики, певческих упражнений, занятий по технике речи и формированию чувства музыкального темпа. Эти упражнения – своеобразная профилактика болезней органов дыхания.

В беседке «Шепот звезд» проводят занятия по психологической разгрузке и релаксации. Воспитанников центра учат развивать навыки саморегуляции и способность управлять эмоциональным состоянием.

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству из природных материалов в тематической беседке «Краски природы». Занятия проводятся с помощью арт-терапии.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, занятия помогают сохранить здоровье и оставаться в гармонии с собой и природой.