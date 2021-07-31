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Общество31 июля 2021 14:21

Дачница Светлана Иванова объяснила тюменцам, как правильно хранить собранные ягоды

Красную смородину так просто не заморозить
Сергей Швецов
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Дачница Светлана Иванова объяснила тюменцам, как правильно хранить собранные ягоды.

Дачница Светлана Иванова объяснила тюменцам, как правильно хранить собранные ягоды.

Фото: Вадим Бегун

Дачница Светлана Иванова объяснила тюменцам, как правильно хранить собранные ягоды. Так, например, черную смородину для начала надо промыть в дуршлаге и дать воде стечь на чистое полотенце. Только после этого сухую ягоду можно сложить в морозилку.

– Я на газу растворяю сахар в сироп, бросаю к нему уже чистые и сухие ягоды и оставляю на плите, чтобы варенье слегка томилось, – рассказала дачница Светлана Иванова.

А вот красную смородину так просто не заморозить – из-за тонкой кожицы она легко дает сок. Ее лучше смешать с небольшим количеством сахара.

Малину перед заморозкой не моют, поэтому нужно выбирать целые и большие ягоды. Крыжовник мыть можно, но перед заморозкой его нужно почистить, в идеале – выделить отдельный ящик в морозильной камере, передает «Вслух.ру».