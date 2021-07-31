В Тюмени развивают тэг-регби. Фото - "Регбийная школьная лига" в ВК.

В Тюмени развивают тэг-регби. Проект, благодаря которому дети с большим весом избавляются от комплексов, запустили в феврале.

– Этот формат не новый для России. Как известно, он включен в Президентские спортивные игры для школьников. Благодаря тому, что в тэг-регби отсутствует контакт, уровень травматизма снижен до минимума. Это позволяет совместно играть мальчикам и девочкам, – отметил президент Федерации регби Тюменской области Евгений Грязнов.

Контакты и столкновения в тэг-регби, так называется этот подвид американской игры, заменили срывом лент, которые закреплены на поясе шорт. Задача игрока – передавая мяч назад, занести его в зачетное поле соперника, задача защиты – помешать ему и сорвать с соперника ту самую ленту, передает «Вслух.ру».