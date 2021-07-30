На строительство социальных объектов в Тюменской области направлено ещё 49 млн рублей Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

На строительство и проектирование социальных объектов в Тюменской области в 2021 и 2022 годах из областного бюджета дополнительно выделено более 49 млн рублей. Решение принято на онлайн-заседании президиума правительства Тюменской области. Благодаря этим деньгам в селе Большое Сорокино уже в этом году снесут старое здание Дома культуры, после чего на том же месте построят современный центр культурного развития.

А ещё деньги пойдут на разработку проектной документации по строительству школы в селе Першино Уватского района и стрелкового тира в Тюмени для тренировок воспитанников детских юношеских спортшкол и центра патриотического воспитания. Как отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, также выделены деньги на строительство детского сада в тюменском ЖК «Видный».

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, несмотря на непростую экономическую ситуацию из-за ковида, в регионе продолжают строить и реконструировать необходимые социальные объекты. Так, в 2021 году в эксплуатацию введут 8 школ, 6 детских садов, больницы, Дома культуры и спортивные объекты.

– Тюменская область и дальше намерена активно использовать предложенный на федеральном уровне механизм инфраструктурного кредитования регионов для реализации конкретных проектов. Это позволит ускорить работу по строительству социальных и инфраструктурных объектов, – подчеркнул Александр Моор.