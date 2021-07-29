В Тюменской области «добрососеди» помогают одиноким пенсионерам ходить за покупками и мыть окна Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Благотворительный фонд «Старшее поколение» успешно реализует социальный проект «Добро рядом 2.0» с использованием гранта президента РФ. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, он соответствует основным направлениям нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Так, в рамках проекта оперативный штаб соседской взаимопомощи помогает одиноким пенсионерам и людям-инвалидам. Волонтеры ходят за покупками в магазин и аптеку, моют окна, делают косметический ремонт и т. д.

Как рассказали координаторы проекта, из-за ужесточения противокоронавирусных мер штаб продолжает бесконтактную адресную доставку. Людям старше 65 лет нужно оставаться дома, чтобы не подвергать свое здоровье опасности.

– Активисты в синей униформе приезжают на дом, звонят в домофон, сообщая о своем визите, и оставляют «посылки» возле двери квартиры. В сложившихся условиях такой способ доставки самый безопасный, – делятся координаторы.

В июле 2021 года «добрососеди» организовали более 25 спецрейдов «хороших дел», включая социальные субботники. Например, 81-летняя Тамара Александровна поблагодарила организаторов за «замечательный, человечный проект».

– Я узнала о них из газеты, там же нашла номер телефона, позвонила и попросила о помощи. Добровольцы оказали мне доставку продуктов до двери, – поблагодарила пенсионерка.

А ещё в рамках проекта «Добро рядом 2.0» активисты 55+ шьют многоразовые маски, полотенца, постельное белье и салфетки в добровольческом ателье. После этого волонтеры бережно их упаковывают и доставляют адресатам.