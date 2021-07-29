Тюменским предпринимателям помогут создать и продвинуть свою франшизу Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области в партнерстве с «Центром развития бизнеса и франчайзинга «Франчай» ведут набор предпринимателей, желающих создать и продвигать свою франшизу. Проще говоря, в регионе стартовал так называемый акселератор франшиз, которая помогает бизнесменам оказывать комплексные услуги. Программа реализуется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Проект реализуется на условиях софинансирования. Центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства софинансирует 75% от стоимости программы 25 предпринимателям, которые прошли конкурсный отбор. Стоимость участия для предпринимателя – 9 тысяч рублей. За эти деньги бизнесмены получат алгоритм пошагового создания франчайзинговой концепции и пройдут путь от идеи создания франчайзиноговой концепции до ее презентации бизнес-сообществу.

Обучение можно пройти и собственник бизнеса, и вся команда. Практические занятия, ориентированные на бизнес и будущую франшизу, проведут эксперты во франчайзинге со стажем от 10 лет.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подать заявку на оказание комплексной услуги, включающей участие в акселераторе франшиз можно на сайте центра «Мой бизнес» мойбизнес-72.рф. Потенциальные участники проекта должны пройти через процедуру скоринговой оценки.