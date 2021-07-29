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Происшествия29 июля 2021 15:20

В Тюмени в июле водители сбили шесть детей на самокатах

Сотрудники ГИБДД обеспокоены дорожной безопасностью ребят во дворах
Сергей Швецов
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В Тюмени в июле водители сбили шесть детей на самокатах.

В Тюмени в июле водители сбили шесть детей на самокатах.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени в июле водители сбили шесть детей на самокатах. Всего с начала года в регионе произошло 228 ДТП с участием детей, три ребенка погибли, 268 ранены.

– Именно из-за участившихся ДТП с детьми в жилой зоне, среди которых есть и резонансные, брифинг, посвященный детской дорожной безопасности, прошел во дворе дома № 10 на улице Протазанова. Чтобы наглядно показать опасные ситуации, была проведена демонстрация ситуации скрытого обзора, когда водитель не видит выбегающего из-за транспорта ребенка, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве заявили, что дорожная безопасность зависит от всех участников движения. Пешеходы должны помнить, что водители не всегда могут успеть остановиться. Водители должны ездить во дворах максимально осторожно, особенно летом, когда там много играющих детей.