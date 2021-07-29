Индекс промпроизводства в Тюменской области за полгода увеличился почти на 11% Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь – июнь 2021 увеличился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По данным органов государственной статистики, рост промпроизводства обеспечен развитием обрабатывающих производств (122,4%). По этому показателю наш регион занял 6-ю строчку среди регионов России.

Самые большие темпы роста отмечаются в производстве:

- химических веществ и химических продуктов (172,7%) к уровню января-июня 2020 года;

- лекарств и медицинских материалов (177%)

- мебели (154,8%);

- бумаги и бумажных изделий (143,1%);

- электрооборудования (131,8%);

- ремонте и монтаже машин и оборудования (129,2%);

- производстве резиновых и пластмассовых изделий (124,2%);

- обработке древесины и производстве изделий из дерева (112,7%);

- металлургическом производстве (106,7%);

- производстве неметаллической минеральной продукции (105,7%).

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, политика регионального правительства по повышению инвестиционной привлекательности и господдержки бизнеса много лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей.

- Это наша принципиальная позиция, и ее в полной мере разделяет предпринимательское сообщество. Сегодня мы видим, что такой подход к делу дает конкретные позитивные результаты, - заключил глава региона.

По общему росту промышленного производства Тюменская область занимает 25 место среди регионов России.