На улице Олимпийской в Тюмени спасатели вытащили из пожара в квартире мужчину. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Олимпийской, 9/3 в Тюмени сегодня, 29 июля, ночью горела однокомнатная квартира на седьмом этаже. К счастью, обошлось без жертв: спасатели успели вытащить мужчину из плена огня.

– Информация поступила в 02.43. Огонь повредил квартиру на площади 30 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 21 человек личного состава и восемь единиц техники. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасли одного человека, – прокомментировали в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что с огнем удалось справиться к половине четвертого. Пожар начался из-за короткого замыкания.

В региональном департаменте здравоохранении, в свою очередь, рассказали, что дежурство медицинской бригады на месте происшествия продолжалось до 4.13. Обращений за помощью не было, передает «МегаТюмень».