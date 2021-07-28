Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 июля 2021 года увеличилось на 276 человек, 5 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 276 и составило 45 724 человека.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 228 человек выздоровели (за весь период — 42632); 34 ребенка заболели (из общего числа заболевших); 21 пациент на ИВЛ (из общего числа заболевших); 67291 человек остается под медицинским наблюдением; 256 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 22 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 579 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 195 232 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 178 летальных исходов, выздоровели 5 547 529 человек.