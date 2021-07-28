В Тюмени у продавца изъяли более двух тысяч пар немаркированной обуви. Фото - utu.customs.gov.ru.

В Тюмени таможенники нашли более двух тысяч единиц немаркированных товаров. Их незаконно продавали на внутреннем рынке областного центра.

– Индивидуальный предприниматель осуществлял торговлю в торговом центре города. В ходе таможенного контроля выявлено 2 276 пар обуви, 20 комплектов постельного белья и 80 единиц верхней одежды с нарушениями требований об обязательной маркировке товаров. На продукции отсутствовал специальный код «Data Matrix», – рассказал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Сергей Ходюк.

Товар отправили в региональное управление Роспотребнадзора для принятия решения в соответствии с действующим законодательством. По факту продажи товаров без обязательной маркировки возбужденно административное дело. До решения суда немаркированные товары находятся под арестом.