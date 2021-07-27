«Вода здесь уже не пахнет»: в Тюмени усилили промывку сетей

В Тюмени усилили промывку сетей. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени председатель комиссии по ЖКХ и развитию социальной инфраструктуры Общественной палаты региона Александр Степанишин посетил Метелевские водоочистные сооружения. Он отметил, что, цитата, работа идет, вода здесь уже не пахнет.

– В некоторых районах города запах не ощущается или его интенсивность заметно снизилась. Хочу успокоить жителей города Тюмени: мы убедились, что предпринятые меры дали положительный результат. Продолжим держать вопрос качества воды в городе Тюмени на общественном контроле, – заявил Степанишин.

«Росводоканал Тюмень» усилил работу по локальной промывке сетей. Природный одоратор геосмин, придавший воде посторонний запах, может какое-то время ещё оставаться на стенках стальных и чугунных труб. В компании отметили, что с подобным явлением сталкивались в 2012 году. С тех пор на предприятии постоянно создается и всегда обновляется запас активированного угля, который и загрузили в фильтры сразу при изменениях свойств исходной воды.