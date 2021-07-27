Депутат Тюменской облдумы Александр Крупин: «АПК региона – приоритетный сектор экономики». Фото - duma72.ru.

Депутат Тюменской областной думы Александр Крупин заявил, что агропромышленный комплекс региона является приоритетным сектором экономики, а одним из важных направлений в сельскохозяйственном секторе можно назвать растениеводство. По его словам, АПК обеспечивает не только продовольственную безопасность, но и экономическую и социальную стабильность.

– У нас эта сфера развивается достаточно неплохо. Об этом говорят сами показатели. Среди субъектов УФО Тюменская область занимает второе место по урожайности картофеля, зерновых, зернобобовых культур и первое место по овощам открытого грунта. Наши аграрии ежегодно показывают стабильную урожайность по картофелю и овощам открытого грунта. Одним из крупных товаропроизводителей области является предприятие «Агрофирма «КРиММ». Так, с 2016 по 2020 годы урожайность картофеля у них повысилась на 13 процентов, овощей открытого грунта – на 25 процентов. В 2019 году они реализовали инвестпроект – строительство завода по глубокой переработке картофеля. Стоит отметить, что это предприятие не имеет аналогов на территории России. Мощность – 30 тысяч тонн в год, – рассказал законодатель.

Подводя итоги работы аграрного сектора, Крупин напомнил о деятельности тепличных комплексов. Их, как известно, в регионе два – это «Ритза» и «ТюменьАгро». Так, в прошлом году ввели в эксплуатацию третью очередь предприятия «Тепличный комбинат ТюменьАгро» площадью 16,8 гектара. Тут специалисты выращивают томаты, огурцы, перцы баклажаны и зеленые культуры. В 2020 году здесь произведено порядка 19 тыс. тонн овощей, то есть 102% от общей потребности жителей области в овощах защищенного грунта.

Также депутат отметил, что система семеноводства в Тюменской области функционирует в полном объеме – материально-техническая база отвечает современным требованиям, значительная доля посевных площадей засеивается семенами высших репродукций.

– Значительно повысила возможности семеноводческих хозяйств по подготовке семенного фонда к реализации высококачественных семян прошедшая модернизация сушильно-сортировальных объектов. К посевной кампании формируется качественный семенной фонд. Семеноводческие хозяйства обеспечивают 100 процентов потребности хозяйств, производящих товарное зерно, в семенах зерновых и зернобобовых культур, картофеля, – резюмировал Александр Крупин.