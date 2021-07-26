В Тюмени разрешили бесплатно провозить в автобусах велосипеды, самокаты и музыкальные инструменты

В Тюмени разрешили проносить в автобус по одному велосипеду, самокату и музыкальному инструменту Фото: Татьяна Коркина

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени расширил перечень ручной клади, которую пассажир имеет право провозить с собой бесплатно. В список вошли: один велосипед, один самокат и один музыкальный инструмент. Правда, провозить их можно в автобусах с накопительной площадкой, а сам багаж не должен причинять неудобств пассажирам, пачкать транспорт и одежду людей и препятствовать входу и выходу.

По словам заместителя директора департамента Евгения Ташланова, все обращения от тюменцев не остались без внимания. После переговоров с руководителями организаций и ипэшниками достигнуто соглашение дополнить нормы бесплатного провоза ручной клади.

– Это предусмотрено Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 01.10.2002 № 1586, – подчеркнул Ташланов.

Сообщается также, что заносить велосипед нужно через вторую дверь, после выхода пассажиров из салона. Запрещается располагать ручную кладь на местах для сидения и в проходах между сиденьями.