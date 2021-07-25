Теперь проезд на тюменском автобусе куда интереснее

Для тюменцев создали автобусный аудиогид Фото: Мария Толстихина

Тюменцы создали аудиомаршрут для поездок на автобусе, который называется «За проезд передавайте». Его нужно слушать в общественном транспорте, например в автобусе, добираясь с утра на работу. Как и прошлые маршруты проекта «Мартин, проводи», новый существует в формате телеграм-бота.

Если поездка оказалась короче маршрута бота, в любой момент слушатель может вернуться к диалогу с Мартином. Найти ссылку на аудиогид можно в социальных сетях «Конторы пароходства».

Режиссером маршрута стала художественный руководитель театра «Май» Мария Гущина. Она собрала истории горожан о первом воспоминании, детстве, подростковом возрасте и взрослой жизни. Слушатели сами решат, чей рассказ услышат следующим. Для этого телеграм-бот предложит выбрать, как развивалась их собственная жизнь.