В Увате появится новый арт-объект

В центре площади разместят арт-объект – фигуру медведя Фото: Мария Толстихина

В правобережном Увате по проспекту Надежды напротив новой школы обустраивают участок со сквером площадью 4 тыс. квадратных метров. Площадь подготавливают к устройству дорожного полотна. Об этом сообщает администрация Уватского района.

До конца августа в парке обустроят автомобильную парковку на 26 мест, зону отдыха площадью 2,7 тыс. квадратных метров и два подъезда. Здесь уложат асфальтобетонное покрытие, тротуарную плитку, бордюры, оформят газоны и установят 30 фонарей.

В центре площади разместят арт-объект – фигуру медведя. Также в сквере предусмотрены беседки с безопасным беспроводным интернетом, теневые навесы, скамейки с зарядным устройством и велопарковки.