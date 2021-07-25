Операция «Трасса» проходит на тюменских дорогах

водитель каждого третьего остановленного грузовика нарушает ПДД Фото: Мария Толстихина

В эти выходные сотрудники ГИБДД взяли под усиленный контроль федеральные автодороги Тюменской области, в рамках межрегионального мероприятия «Трасса». Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Акцию поддержали автоинспекторы Свердловской, Курганской, Омской областей и Югры. На сопредельных федеральных автодорогах также усилен контроль ДПС и увеличено число нарядов ГИБДД.

Проверка показала, что водитель каждого третьего остановленного грузовика нарушает ПДД. Особую тревогу вызывают факты нарушения режима труда и отдыха, когда уставшие водители продолжают движение.

На выездах из населенных пунктов сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями правил перевозки детей, чтобы в длительных поездках дети перевозились в безопасности, их родителей призовут быть аккуратнее в пути, если в машине находится ребенок.