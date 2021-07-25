В Тобольске научат художественному выпиливанию из дерева

Все материалы предоставят сотрудники музея Фото: Мария Толстихина

Мастер-класс по созданию эксклюзивного сувенира из дерева пройдет в Тобольске 25 июля, с 16 до 18 часов. На мероприятие ждут гостей от 12 лет и старше.

В рамках мероприятия «Театр в периметре» на территории замка состоится мастер-класс «Попилили». Его участники изготовят себе на память эксклюзивные сувениры. Им не нужно ничего приносить с собой, все материалы предоставят сотрудники музея. Предварительная запись обязательна.

– Мастера-выпиловщики создают замечательные узоры и рисунки на дереве, а также изготавливают художественно оформленные изделия, украшающие наш быт. Выпиливание лобзиком развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и прививает трудовые навыки владения многими инструментами, – заключили организаторы.