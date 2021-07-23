Под Тюменью авто с пьяными людьми нырнуло в кювет

Под Тюменью авто с пьяными пассажирами нырнуло в кювет. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Березняковской, 1 под Тюменью нырнул в кювет автомобиль «Форд-Фокус». В машине ехали водитель и двое пассажиров – мужчина и женщина. Они были нетрезвы.

43-летний водитель иномарки находился в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 1,24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что с женой и другом они употребляли алкоголь в поселке Комарово, а жена под утро сказала ехать к теще.

– Родственницы дома не оказалось, все трое поехали домой, по дороге машина съехала в кювет. Ранее водитель грубых нарушений ПДД не совершал, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в аварии пострадал один пассажир, его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.