В Ишиме установили гринбоксы. Фото: администрация Ишима во ВКонтакте.

В Ишиме появились два гринбокса. Это сделано специально для удобства горожан, которые не знают как избавиться от ртутьсодержащих ламп, градусников и батареек.

Гринбоксы установлены у магазинов «Магнит» на ул. Карла Маркса, 60 и «Низкоцена» по ул. Республики, 97.

– В городе реализуется социально-экологический проект, направленный на сохранение окружающей среды и улучшение качества жизни населения, – коротко прокомментировали в администрации города.