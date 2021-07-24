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Общество24 июля 2021 9:17

В Ишиме установили гринбоксы

Это сделано для удобства горожан
Сергей Швецов
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В Ишиме установили гринбоксы. Фото: администрация Ишима во ВКонтакте.

В Ишиме установили гринбоксы. Фото: администрация Ишима во ВКонтакте.

В Ишиме появились два гринбокса. Это сделано специально для удобства горожан, которые не знают как избавиться от ртутьсодержащих ламп, градусников и батареек.

Гринбоксы установлены у магазинов «Магнит» на ул. Карла Маркса, 60 и «Низкоцена» по ул. Республики, 97.

– В городе реализуется социально-экологический проект, направленный на сохранение окружающей среды и улучшение качества жизни населения, – коротко прокомментировали в администрации города.