Районные больницы Тюменской области оснастили новыми аппаратами ИВЛ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В областную больницу №15, которая располагается в Нижнетавдинском районе, поступили два аппарата искусственной вентиляции легких. Теперь их стало шесть.

– Это количество полностью закрывает необходимую потребность в искусственной вентиляции легких. Новая техника – экспертного класса, мобильная, простая в эксплуатации и подходящая для пациентов любого веса и возраста – вплоть до новорожденных младенцев. Пользоваться ею – одно удовольствие, – прокомментировали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в год реанимационное отделение Нижнетавдинской больницы принимает свыше 400 пациентов. И примерно сотне из них требуется искусственная вентиляция легких.