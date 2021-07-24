Тюменцам объяснили правила покупки ювелирки. Фото - ru.wikipedia.org.

Тюменцам объяснили правила покупки ювелирки. Так, сначала покупателю следует поинтересоваться у консультанта об особенностях эксплуатации того или иного изделия.

– Существуют деликатные плетения цепей, которые требуют бережного отношения и которые рекомендуется снимать на ночь. При подборе серег важно всегда примерять их, чтобы не прогадать с толщиной мочки уха. Если серьги приобретаются мужчиной в подарок, украшения следует примерить девушке-консультанту. А вот при приобретении колец самая распространенная ошибка тюменцев заключается в неверном выборе размера украшения, – отметила территориальный менеджер одной из крупных ювелирных сетей Наталья Рябкова.

По словам эксперта, если вы сомневаетесь в размере кольца, стоит заранее поинтересоваться у консультанта, доступна ли подгонка украшения по размеру. Она напомнила, что ювелирные украшения надлежащего качества возврату и обмену не подлежат, передает «Тюменская область сегодня».