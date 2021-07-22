За десять лет число вакансий цифровых профессий в Тюменской области выросло в 125 раз Фото: Татьяна Коркина

В 2020 году число вакансий цифровых профессий в Тюменской области выросло почти в 125 раз по сравнению с 2010 годом. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, каждый год потребность в «цифровых» специалистах составляет в среднем более 500 вакансий.

В IT-кадрах нуждаются тюменские, тобольские и ялуторовские организации, которые работают в сфере информационных технологий, системной интеграции, СМИ, маркетинга, рекламы, образования, строительства, нефтегазовой отрасли, финансового сектора, телекоммуникаций и связи. Эксперты считают, что рост потребностей в таких кадрах продлится до 2028 года, как минимум. Это связано с развитием цифровых платформ и «послепандемийными» факторами.

В Тюменской области IT-кадры готовят местные вузы. Например, во время текущей приемной кампании подготовка по ИТ-направлениям идет в ТюмГУ и ТИУ. Документы можно подать через личный кабинет на сайте вуза, по электронной почте или лично. А ещё можно отправить документы онлайн с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» (на сайте «Госуслуги»). Абитуриенту нужно заполнить электронное заявление, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Нужно лишь указать предметы, которые планируется сдать для поступления.

Напомним, в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» в 2021 году увеличено число бюджетных мест на обучение в вузах России по ИТ-специальностям. Вузам Тюменской области в 2021 году выделено около 700 бюджетных мест на подготовку ИТ-кадров.