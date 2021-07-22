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Политика22 июля 2021 17:08

Тамара Трунилова назвала гарантом честных выборов видеокамеры на участках

Сергей Швецов
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Член Общественной палаты Тюменской области Тамара Трунилова назвала гарантом честных выборов видеокамеры на участках. По ее словам, сейчас современные технологии позволяют сделать любые мероприятия прозрачными.

– Зачастую во время выборов появляются разногласия, недоверие по поводу честности избирательного процесса, информация по вбросам. А видеонаблюдение как раз поможет разобраться, сделать всё предельно ясным и прозрачным, – отметила она.

Председатель областного Общества русской культуры подчеркнула, что депутаты – это люди, которые отвечают за наше будущее, именно поэтому важно, чтобы всё было честно и прозрачно.

– Кроме того, круглосуточное видеонаблюдение может снизить количество нарушений на выборах, – добавила Трунилова.

Напомним, выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Жители Тюменской области помимо депутатов Госдумы выберут и депутатов регионального парламента.