В Тюмени маршруты №1,1д 10, 71 и 71д временно изменят схему движения. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени маршруты №№ 1,1д 10, 71 и 71д временно изменят схему движения. Это произойдет буквально на три дня – с 31 июля по 2 августа.

Дело в том, что в районе дома № 21 на автомобильной дороге улицы Клары Цеткин будут производиться работы. Автобусы пустят в объезд перекрытого участка.

– На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.