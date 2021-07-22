В Тюмени построят еще три развязки. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени построят еще три развязки. Об этом сообщил начальник ГУС региона Павел Перевалов.

Так, по его словам, разработан проект строительства развязки с другой стороны Червишевского тракта. К осуществлению строительства приступят в следующем году. Также начнут возводить южный обход областной столицы, первой появится развязка у ТЭЦ-2. Объект протяженностью 21 километр позволит разгрузить участок объездной дороги между ТЭЦ-2 и улицей Ямской.

Кроме того, сейчас ведутся строительно-монтажные работы по выезду из «Тюменской слободы» с улицы Уездная на дорогу Екатеринбург – Тюмень. Это первый этап строительства развязки «Тюмень-арена».

Также стало известно, что в 2023 году планируется завершить все работы по строительству развязки улиц Мельникайте – Дамбовская, а 2022 год станет завершающим на строительстве развязки улиц Мельникайте – Дружбы, передает «МегаТюмень».