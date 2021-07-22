В Тюмени объявлен старт фотоконкурса «Будущее с ветерком». Фото: Вадим Бегун

Лето в самом разгаре, погода так и манит гулять и веселиться!

Наши дети очень в этом преуспели: они стремительно проносятся мимо на роликах, ловко подпрыгивают на скейтах, делают шикарные выкрутасы при помощи самокатов!

Наши дети очень активны, и эта активность дарит им массу положительных эмоций, делает их сильными, ловкими и быстрыми!

Интернет-проект «Детки!» объявляет о старте нового фотоконкурса «Будущее с ветерком».

На конкурс принимаются фотографии детей в активном процессе: катание на роликах, самокатах, гироскутерах, велосипедах, скейтбордах и других средствах самостоятельного передвижения (кроме колясок)

Партнёром нашего конкурса выступает Тюменский пломбир-ЛАНДИС

Истинный вкус молока, утонченная сладость и искрящийся холодок – таким знают и любят мороженое «Тюменский пломбир»!

Срок сбора фотографий – с 21 июля до 12.00 27 июля 2021 года.

Голосование – с 27 июля до 29 июля 2021 года (включительно).

Объявление победителей – 30 июля 2021 года.

Один победитель определяется партнером конкурса среди номинантов, выбранных голосованием пользователей, второй победитель выбирается из общего списка участников.

Призы для победителей: каждому победителю – 1 коробка «Mix Тюменский»

Доставка подарков возможна только по г. Тюмени, в остальных случаях – самовывоз.

Проект «Крепкая семья» в Тюменской области выберет еще одного победителя из общего списка участников и вручит ему приз от проекта!

Условия конкурса:

1. Обязательное условие для участия – короткое (не более 25 символов) и полное (не более 200 символов) название фото.

2. На 1 ребенка семьи принимается одна фотография. Максимальный возраст ребенка (на момент начала конкурса) - 14 лет.

3. Давность фотографии (на момент начала конкурса) – не больше 1 (одного) года.

4. Размер фотографии должен быть не менее 480*360 пикселей (по большей стороне).

5. Не принимаются фотографии обнаженных детей.

6. Не принимаются фотографии чужих детей.

7. Использование фоторамочек, создание фотоколлажей, изображений с помощью компьютерной графики и т. п. запрещено.

8. Принять участие в конкурсе могут только зарегистрированные пользователи

9. Cпорные фотографии принимаются по решению модератора.

10. Высылая фото на конкурс, участник принимает условие, что просьбы об удалении размещенного фото принимаются не ранее чем через месяц после окончания конкурса (за исключением фотографий победителей, которые не подлежат удалению).

11. Максимальный срок получения приза – 3 месяца (если у приза-сертификата не указан иной, меньший срок), по истечении этого срока приз считается выданным.

Обращаем ваше внимание, что фотографии будут опубликованы после модерации!

Фотографии принимаются в БУДНИЕ дни в рабочее время, если вы отправили их в выходные, они будут приняты в понедельник.

Фотографии, не удовлетворяющие этим условиям, приниматься на конкурс не будут. Информация о том, принята ли ваша фотография на конкурс, будет отправлена личным сообщением пользователю. В случае если фотография не принята на конкурс, будет указана причина отказа, после устранения которой можно выслать новую фотографию, если срок приема еще не закончился.

Как принять участие в конкурсе?

1. Заходите на СТРАНИЦУ КОНКУРСА.

2. Нажимаете «добавить фото».

3. Загружаете фото с компьютера или выбираете уже загруженное из фотоальбомов.

4. Обязательно указываете короткое название (не более 25 символов) и полное название (не более 200 символов).

5. Нажимаете «отправить».

Если у вас появятся какие-либо вопросы, вы сможете получить на них ответ в ТЕМЕ НА ФОРУМЕ.