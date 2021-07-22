Автоинспекторы задержали тюменца без прав, который подвозил девушку до дома. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Накануне, 21 июля, ночью тюменские автоинспекторы работали в селах столичного района. Дело в том, что жители жалуются на водителей, которые по ночам гоняют на автомобилях и мешают спать.

– Четырех подростков в возрасте от 18 до 20 лет, не имеющих права управления транспортом, отстранили от участия в дорожном движении в качестве водителей. Трое из них катались ночью на авто по своим или соседним селам. Один нарушил ПДД из благородных чувств: он подвозил свою девушку до дома, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД задержали машины с водителями, не имеющими водительских удостоверений, в Успенке, Перевалово, Гусево и поселке Московский. В двух случаях подростки управляли своими автомобилями, правда, не оформленными еще по закону. Один был на маминой машине, другой – на дедушкиной.