Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 13:19

Автоинспекторы задержали тюменца без прав, который подвозил девушку до дома

Молодой человек нарушил ПДД из благородных чувств
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автоинспекторы задержали тюменца без прав, который подвозил девушку до дома.

Автоинспекторы задержали тюменца без прав, который подвозил девушку до дома.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Накануне, 21 июля, ночью тюменские автоинспекторы работали в селах столичного района. Дело в том, что жители жалуются на водителей, которые по ночам гоняют на автомобилях и мешают спать.

– Четырех подростков в возрасте от 18 до 20 лет, не имеющих права управления транспортом, отстранили от участия в дорожном движении в качестве водителей. Трое из них катались ночью на авто по своим или соседним селам. Один нарушил ПДД из благородных чувств: он подвозил свою девушку до дома, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД задержали машины с водителями, не имеющими водительских удостоверений, в Успенке, Перевалово, Гусево и поселке Московский. В двух случаях подростки управляли своими автомобилями, правда, не оформленными еще по закону. Один был на маминой машине, другой – на дедушкиной.