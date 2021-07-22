В Тюмени задержали серийного похитителя велосипедов. Скриншот из видео.

В Тюмени сотрудники отдела полиции № 4 задержали подозреваемого в серии краж велосипедов из подъездов жилых домов. Часть имущества изъята и вскоре будет возвращена владельцам.

– В июне злоумышленник, коим является ранее судимый неработающий 24-летний местный житель, похитил из подъездов многоэтажек на территории центра города пять велосипедов. Есть основания полагать, что он причастен еще как минимум к пяти аналогичным эпизодам в других районах города, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По словам стражей порядка, некоторые велосипеды были пристегнуты противоугонными тросами, другие были оставлены хозяевами без них. Похищенное горожанин сдавал в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Фигурант задержан, расследование продолжается.