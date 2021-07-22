Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 июля 2021 года увеличилось на 265 человек, 5 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 265 и составило 44 094 человека.

За последние сутки в России выявлен 24 471 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 660 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 054 711 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 151 501 летальный исход, выздоровели 5 427 457 человек.