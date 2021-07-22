Тюменские писатели смогут принять участие онлайн в «БеспринцЫпных чтениях». Фото предоставлено "КП".

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проведет всероссийский фестиваль «БеспринцЫпные чтения – 2021» в онлайн-формате. 28 августа в 19.00 на платформе МТС Live и в социальных сетях МТС Live звезды российского театра и кино прочитают со сцены рассказы писателей со всей России. Подключиться к бесплатной трансляции смогут все желающие.

В фестивале примут участие писатели Александр Цыпкин, Александр Маленков, Александр Снегирев и актеры Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Антон Косточкин и другие*.

Подача заявок на участие в фестивале открыта до 1 августа – достаточно прислать рассказ от пяти до семи тысяч знаков на besprintsypno@mts.ru с пометкой в теме письма «Город. Писатель – Имя». В середине августа организаторы отберут писателей, чьи рассказы будут озвучены звездами театра и кино.

В 2019 году «БеспринцЫпные чтения» прошли в Иркутске, Калининграде, Уфе, Екатеринбурге, Сочи, Новосибирске и Москве. В общей сложности фестиваль посетило более 10 000 человек, а заявки на участие подали более 1000 авторов и артистов.

В этом году проект, основная цель которого поддержка и популяризация современной русской литературы, впервые пройдет полностью в цифровом формате. Принять участие в нем могут писатели со всей России.

– Я уже начал подумывать о пенсии, а вклад «БеспринцЫпных чтений» нужно кому-то передать… Так что мы вот таким образом стали задумываться, чтобы у нас появилась смена. Надеюсь, как и всегда в эволюции, смена будет лучше, чем мы. Хочется повторить цитату из песни Бориса Гребенщикова, чью музыку мы с большой гордостью используем в качестве финала наших чтений: «Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?», – отметил писатель Александр Цыпкин.

– Александр Цыпкин – наш давний партнер, сотрудничество билетных сервисов МТС с «БеспринцЫпными чтениями» началось еще в 2017 году. Сегодня мы вместе анонсируем не просто онлайн-трансляцию, а уникальный театральный цифровой продукт. Выходя за пределы музыкальных проектов, мы покажем, что театр в цифре тоже возможен. Мы будем и дальше экспериментировать с онлайн-форматами, чтобы, несмотря ни на что, проводить культурные и развлекательные события, – прокомментировал Михаил Минин, генеральный директор «МТС Энтертейнмент».

– Летний фестиваль «БеспринцЫпные чтения» – один из наших любимых проектов, ведь именно он дает возможность открывать новые имена и знакомить зрителей с яркими, талантливыми людьми. Несомненно, пандемия внесла много изменений и в наши планы в том числе. Но мы с Александром Цыпкиным смогли даже из этого минуса сделать большой плюс. В этом году мы впервые проводим фестиваль в онлайн-формате. Для нас это тоже некий эксперимент, надеемся, что он удастся! В фестивале смогут принять участие не только основные большие города, в которые мы приезжали, но и вообще вся страна. Ведь наша основная цель – сделать проект еще более глобальным и объединить как можно больше талантливых людей»\, – прокомментировала продюсер Анастасия Приц.

*Состав участников фестиваля может меняться и дополняться.