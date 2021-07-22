В Тюмени Роспотребнадзор забраковал 40 килограммов мяса в ходе проверок. Фото - ru.wikipedia.org.

В Тюмени Роспотребнадзор забраковал 40 килограммов мяса после проверок. Всего с начала года сотрудники ведомства провели 223 проверки и исследовали 664 пробы мяса и мясопродуктов.

– Согласно результатам проведенных исследований, доля мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, составляет 5,5%, или 15 проб из 270 исследованных. Пробы, исследованные по физико-химическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям, на наличие ГМО и радиоактивных веществ, содержание антибиотиков, соответствовали нормативным требованиям, – отметили в управлении.

В ходе проверок с реализации сняли 18 партий мяса и мясопродуктов. Основную долю забракованной составила продукция без маркировки, без полной и достоверной информации для потребителя, продукция без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, а также продукция с истекшим сроком годности.