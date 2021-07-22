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Общество22 июля 2021 10:29

В Тюмени уличных торговцев оштрафовали на полтора миллиона рублей

Протоколы составляются на торгующих как промышленными товарами, так и продуктами питания
Сергей Швецов
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В Тюмени уличных торговцев оштрафовали на полтора миллиона рублей.

В Тюмени уличных торговцев оштрафовали на полтора миллиона рублей.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени уличных торговцев оштрафовали на 1 577 000 рублей. Протоколы составляются на торгующих как промышленными товарами, так и продуктами питания.

– Существенным фактом распространения несанкционированной уличной торговли является наличие спроса у населения. Тем самым граждане, приобретающие продукцию в неустановленных местах, поддерживают продавцов и способствуют совершению административного правонарушения, – заявил заведующий сектором департамента потребительского рынка Сергей Казанцев.

Он пояснил, что на изъятую продукцию накладывают арест, на время разбирательств она складируется. Продукты питания утилизируют. Одежду, белье и другие товары легкой промышленности правонарушитель может забрать после уплаты штрафа.