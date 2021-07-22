Тюменец без прав показывал достопримечательности Лесобазы ребенку на «Жигулях» и врезался в забор. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В районе Лесобаза в Тюмени накануне, 21 июля, вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, который устроил автомобилист без водительских прав. Как выяснилось, 40-летний мужчина поехал катать маленького сына, показать, так сказать, местные достопримечательности из окна машины.

– На улице Камчатской, 146 водитель не справился с управлением, «Жигули» въехали в металлический забор. Сам отец цел, а 9-летний мальчик получил травму, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что мужчина купил авто недавно, а водительского удостоверения на управление транспортом у него нет. За что его и привлекли к административной ответственности. Обстоятельства ДТП выясняются.