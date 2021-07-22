В Тюмени проходит круглый стол о будущем облике города. Фото: Вадим Бегун

В преддверии юбилейного Дня города 22 июля редакции газет «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» проводят экспертную встречу. Эксперты рассказывают, как развивается областной центр. Круглый стол «Тюмень будущего» проходит в формате онлайн в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече принимают участие:

Владимир Третьяков, заместитель главы города Тюмени;

Дмитрий Иванов, директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени;

Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области;

Андрей Табанаков, директор ООО «Мастерская архитектора Табанаков А. В.»

Виктор Корчагин, директор строительной компании «Брусника» в Тюмени.

Спикеры обсуждают, какой Тюмень станет в обозримом будущем, что предусмотрено генпланом и куда смещаются границы центра города. Отдельное внимание уделено реализации крупных инфраструктурных проектов, чтобы разгрузить город от пробок. Эксперты делятся своим видением развития современной жилой застройки и общественных пространств.