Жителям Тюмени обещают завтра жару и сильный ветер. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюмени обещают завтра жару и сильный ветер. Горожан предостерегают: при усилении ветра следует ограничить выход из зданий.

По данным Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 22 июля на юге региона ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В этот день будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 7 – 12 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 18 м/с. Температура ночью составит плюс 14 – 19 градусов, днем – плюс 24 – 29, местами до плюс 34.

– Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, – рекомендуют сотрудники Главного управления МЧС по Тюменской области.