В Тюмени проводят конкурс арт-объектов для будущей пешеходной улицы. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени проводят конкурс арт-объектов, граффити, орнаментов, узоров и других визуальных решений для будущей первой пешеходной улицы в городе – улицы Дзержинского. В нем могут участвовать как юридические, так и физлица.

– Конкурс проводится по 15 октября 2021 года включительно. Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются с 20 июля до 23 часов 59 минут 31 августа по местному времени. Конкурсная комиссия оценит оригинальность, актуальность, художественную выразительность и эстетическую ценность представленных работ, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Прием заявок на участие во втором этапе конкурса начнется с 13 сентября и продлится до 1 октября этого года. Самые важные критерии, по которым будут оцениваться работы конкурсантов, это привязка к территории, согласованность с окружающими элементами и проработанность деталей проекта.

Заявки в составе конкурсной работы принимаются по адресу электронной почты: RozhnovaES@tyumen-city.ru с пометкой в теме письма «Конкурсная работа по ул. Дзержинского».