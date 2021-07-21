В Тюмени заканчивается реконструкция второй очереди Велижанских водоочистных сооружений. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени заканчивается реконструкция второй очереди Велижанских водоочистных сооружений. На станции выполнены строительно-монтажные работы, ведутся пусконаладочные процедуры.

– Перед тем, как здесь все закрутится, важно было выровнять все желоба. Это очень тонкая и очень важная работа. Воду же не обманешь, она вверх не пойдет, а будет искать, где ниже. Необходимо было все распределить идеально, чтобы фильтры прослужили дольше, – отметил начальник участка по подъему и очистке воды Велижанских водоочистных сооружений Александр Григорук.

По его информации, в фильтры загружено 50 тонн кварцевого песка, установлены системы вентиляции и пеногашения. Сейчас ведется настройка фильтрующего оборудования. После того, как завершатся пусконалодочные работы, Велижанские водоочистные сооружения будут подавать в город около 100 тысяч кубометров чистой воды в сутки.