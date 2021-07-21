«Приехал к бабушке». В Ялуторовске задержали пьяного водителя из Югры

В Ялуторовске задержали пьяного водителя из Югры. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Ялуторовске автоинспекторы задержали 43-летнего мужчину, который разъезжал на авто в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что нарушитель приехал из города Покачи (Ханты-Мансийский автономный округ), чтобы проведать бабушку.

– Мужчина отмечал что-то в одном из местных кафе, причем, как сам пояснил, заказал 200 грамм коньяку, а потом поехал на машине домой. В переулке Шоссейном жителя Югры остановили сотрудники ГИБДД и провели освидетельствование на алкоголь, показания составили 1, 59 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Оказалось, что северянин уже лишен права управления транспортом за пьяное вождение. Теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.