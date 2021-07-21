В Тюменской области мужчина до смерти забил 41-летнего собутыльника. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя села Большое Сорокино. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошло накануне, 20 июля. Двое мужчин распивали спиртные напитки, находясь в ограде дома в селе Большое Сорокино. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый стал бить потерпевшего руками и ногами по голове и телу.

– От полученных телесных повреждений 41-летний мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время злоумышленник задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения, – прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменско области.

В настоящее время специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.