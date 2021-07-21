Жители Тюмени узнают, каким город станет в будущем. Фото: Вадим Бегун

В преддверии юбилейного Дня города 22 июля редакции газет «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» проведут экспертную встречу, где расскажут, как развивается областной центр. Круглый стол «Тюмень будущего» пройдет в формате онлайн в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече примут участие:

Владимир Третьяков – заместитель главы города Тюмени;

Дмитрий Иванов – директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени;

Павел Перевалов – начальник главного управления строительства Тюменской области;

Андрей Табанаков – директор ООО «Мастерская архитектора Табанаков А.В.»

Виктор Корчагин – директор строительной компании «Брусника» в Тюмени.

Спикеры обсудят, какой Тюмень станет в обозримом будущем, что предусмотрено генпланом и куда смещаются границы центра города. Отдельное внимание будет уделено реализации крупных инфраструктурных проектов, чтобы разгрузить город от пробок.

Также эксперты поделятся своим видением развития современной жилой застройки и общественных пространств, приоткроют тайну, как будет выглядеть первая пешеходная улица Тюмени.

Прямой эфир пройдет в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 12 часов.