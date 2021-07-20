В Тюмени пропал 42-летний мужчина: он не выходит на связь почти неделю

В Тюмени пропал 42-летний мужчина. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени бесследно исчез 42-летний Артем Соловей. Мужчина с 14 июля не выходил на связь с родственниками.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая сова – Тюмень», на вид пропавшему 40-42 года, его рост составляет 192 сантиметра, славянской внешности, плотного телосложения, седые короткие волосы. Из особых примет – шрам (расположен слева на лбу).

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Артеме Андреевиче, просим позвонить по телефонам: 02/112 полиция, 8 (3452) 79-40-10 - Дежурная часть ОП №4 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 - волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" рассказывала последние новости о пропаже Насти Муравьевой в Тюмени. К сожалению, девочку, пропавшую 30 июня, до сих пор не нашли. Однако надежда отыскать пропавшую в сердцах людей не угасает.

Волонтеры продолжают обследовать заброшенные дома на Лесобазе. Водолазы должны были снова прочесать дно водоема, который находится в этой части города, где пропала Настя.