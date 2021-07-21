Тюменец похитил дорогой ноутбук, но не смог продать из-за отсутствия блока питания. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию с заявлением о краже обратилась 60-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в ее отсутствие из квартиры пропал ноутбук стоимостью 18 тысяч рублей. Стражи правопорядка установили личность злоумышленника – местного жителя 1969 года рождения.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что пока заявительницы не было дома, он вместе с ее супругом и еще несколькими знакомыми распивал в квартире алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, хозяин жилища ушел в магазин, а подозреваемый взял стоявший на тумбочке ноутбук, спустился во двор и спрятал недалеко от входа в подъезд.

– Затем он вернулся к друзьям. После завершения застолья забрал ноутбук, пошел в комиссионный магазин и попробовал продать, однако технику не приняли из-за отсутствия блока питания. Тогда подозреваемый отнес похищенное домой, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания заводоуковской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде. Похищенное изъято и вскоре будет возвращено законной владелице.