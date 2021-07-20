В Тюмени в потасовке зарезали 57-летнего мужчину. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошло в ночь на 20 июля. Двое мужчин распивали алкоголь в частном доме на улице Революции. В какой-то момент между знакомыми произошла потасовка.

– Обвиняемый достал нож и несколько раз ударил им в грудь 57-летнему хозяину дома. Через непродолжительное время мужчина от полученной раны скончался на месте, – рассказали подробности произошедшего в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.