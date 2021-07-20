Тюменцу, который угрожал ножом воспитателю детсада, назначили обязательные работы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя поселка Винзили Тюменского района. Мужчину судили по статье «Угроза убийством».

– 31 мая 2021 года пьяный подсудимый пришел за своим пятилетним сыном в детский сад. Воспитатель отказалась отдать ребенка. Тогда он стал угрожать женщине убийством, достав тычковый нож. Его задержали сотрудники Росгвардии и доставили в участковый пункт полиции. Мальчика из детсада забрала мать, – напомнили в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве отметили, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.