Тюменец «лечил» травму ноги наркотиками. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы задержали «Тойоту Камри», водитель которой перевозил наркотики, кучу шприцов и трость. Мужчина утверждает, что с помощью запрещенных веществ он лечит травму ноги.

– Чтобы понять, что в машине имеются наркотики, а также найти их, нужно быть профессионалом. Например, как инспектор полка ДПС ГИБДД Юрий Лесин, обнаруживший пакеты с солью в «Тойоте». Правонарушителей он «узнает» по взгляду, поведению, нервному голосу и другим признакам, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в этом году сотрудники выявили 47 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Ими изъято 5 крупных партий наркотических веществ общим весом более 35 килограмм.