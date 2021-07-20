Тюменцы высказались о требовании ЕСПЧ о регистрации в России однополых браков

Жители Тюмени, общественники и юристы высказались о требовании ЕСПЧ о регистрации в России однополых браков. Стоит сразу отметить, что такая практика даже в Европе не повсеместна

– Согласно поправкам к Конституции РФ, которые были приняты летом 2020 года, институт брака в России определяется как союз мужчины и женщины. Таким образом, у России есть все полномочия и основания игнорировать требование ЕСПЧ о регистрации однополых браков, так как они противоречат законодательству и внутреннему укладу нашей страны, – заявила юрист по семейному праву Татьяна Соколова.

Тюменец Андрей Карпов в свою очередь добавил, что Россия – страна со своим менталитетом, стремящаяся сохранить традиционные ценности: «В Европе всё начиналось с утверждения третьего гендера, а сейчас в некоторых странах их 80. Мы все должны задаться вопросом, хотим ли мы такого будущего для наших детей».

Общественники считают, что требование ЕСПЧ можно расценивать как проверку «личных границ» России на прочность. Если мы не будем их защищать, то в ближайшем будущем увидим разрушение института семьи, а также традиционного уклада, принятого в российском обществе.