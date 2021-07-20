В Тюмени спортсменам с травмами заменили кисту в пятке на искусственную кость

В Тюмени спортсменам с травмой заменили кисту в пятке на искусственную кость. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени травматологи ОКБ №2 заменили спортсменам кисту в пятке на искусственную кость. Молодые люди обратились за помощью с разницей в два месяца: проблема доставляла дискомфорт и мешала полноценным тренировкам.

– После полученных в спортивном прошлом травм пятки, скорее всего, произошло воспаление кости, которое постепенно переросло в патологическое новообразование. После обследования было принято решение об операции сначала одному, затем второму пациенту, так как затягивание лечение могло привести к перелому пяточной кости даже от небольшой нагрузки, – рассказал врач-травматолог-ортопед Областной клинической больницы №2, кандидат медицинских наук Александр Жупанов.

Обоим тюменцам кисту заменили на искусственную кость. Кстати, такой вид лечения в ОКБ №2 провели впервые – раньше подобных клинических случаев с образованием крупных кист пяточной кости не было. Послеоперационный период каждого пациента занял до трех дней, после чего молодых людей выписали под наблюдение врачей травматологической поликлиники.