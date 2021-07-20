Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 июля 2021 года увеличилось на 262 человека, 6 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 262 и составило 43 566 человек.

За последние сутки в России выявлено 23 770 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 784 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 218 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 006 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 922 летальных исхода, выздоровели 5 382 213 человек.